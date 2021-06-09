有些家庭，臥室內沒有床頭燈，就會選擇在床頭櫃上擺放檯燈，或者因為書房光線昏暗而擺放檯燈。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，無論是哪種情況，在選擇和擺放檯燈時，都是有一定風水講究的，否則不僅影響人的休息和學習，而且還會導致視力受損，運勢下滑。

▍1.檯燈款式

從風水學的角度來說， 有太多棱角的檯燈，都不利風水，容易給居住者帶來厄運。因此，我們在選擇檯燈的時候，不要為了獨特和好看，選擇一些造型怪異的檯燈，最好以圓形或方形為主，如此才不會給家人帶來不必要的麻煩，同時看上去美觀大方，不會顯得突兀。

▍2.檯燈燈光

臥室的檯燈宜為黃色，黃色五行屬土，土生金，利於家宅的財運，黃色的燈光，光線柔和，也更利於睡眠。書桌的檯燈，建議選擇暖白色的燈光，這樣既不容易增加眼睛的負擔，又可以增旺家人的事業運。

注意，這兩個地方都不可以選擇偏紅色、粉色的燈光，臥室使用容易給主人招惹爛桃花，影響夫妻關係。書桌則會擾亂人的思維，影響學習的氛圍，從而使得居住者事業下滑，財運不濟。

▍3.檯燈數量

臥室檯燈的數量以雙數為佳，不過，也不可擺放太多，更不能放在一起，一字排開，這樣對家人的健康和睡眠都極為不利。另外，若是臥室內的燈數量超過了三個，那麼，在佈局時就要十分注意，避免三盞燈排在一起，容易形成「三炷香」的不利佈局。

▍4.檯燈擺放

臥室的檯燈應設置在床頭旁邊，但不能正對著人的頭部，否則就會導致燈光直衝人的頭部，長時間下去，會讓人感到精神不安，不吉反兇。另外，最好床頭兩邊都擺放，使用上較方便，若是只擺放一邊，那就放在青龍位，即床頭左邊，青龍方為吉，利於居住者的運勢發展。

同理，書桌上的檯燈，也擺放在書桌的左上角最好，這樣既不會影響閱讀，也可以促進居住者的事業發展，讓其有升職加薪的機會。

▍5.忌燈光閃爍

臥室內的照明首先要光源均勻，照明度都保持一致。其次要光源穩定，不能出現時明時暗的閃爍，否則就會導致人的眼睛不適，產生眩暈感，並且也會破壞室內的氣場，給家人帶來霉運。

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(中時新聞網)