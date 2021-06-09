國內篩檢能量嚴重不足，原先反對普篩的疫情指揮中心指揮官陳時中，繼開放企業快篩後，今在立法院進一步表示，各政府機關只要跟醫療院所聯繫，排得出篩檢醫護人力，「基本上不反對設置快篩站」。立委追問，經濟部、國防部是否也都可以設置快篩站？陳時中說，「可以」。

台灣爆發大規模本土感染，由於存在隱形傳播鏈，各界不斷呼籲指揮中心應立即進行普篩，藉此發現無症狀的感染者；若因篩檢量能不足，至少應開放企業、機關設置快篩站，並開放藥廠販售個人快篩試劑。

時代力量立委陳椒華今質詢時就指出，全球多國早就許可民眾在家自行使用快篩檢測，德國甚至要求學校每天上課前15分鐘，由學童自行檢測，確定全數陰性才能上課。但台灣迄今卻仍將這類快篩試劑列為《醫療器材管理辦法》當中的最高風險等級，導致廠商即便有這樣的技術，也不被政府允許販售。

對此，陳時中把問題歸責於廠商沒有申請販售。他說，陳椒華的說法是混淆問題，因為現在廠商並沒有取得家庭、個人使用的篩檢器材，「他們沒有這樣的東西，我怎麼允許，怎麼准他們賣？你不要把這個本末倒置了啦！」

但陳椒華追問，現在的問題，仍在於政府尚未許可廠商販售這類篩檢器材，「我不跟你吵了，但拜託不要再把個人篩檢器材列為第三級醫療器材。」陳時中才鬆口說，「可以不列為第三級，那沒問題。」

針對企業、機關期望能自行設置篩檢站，國民黨立委賴士葆質詢時指出，立法院此次召開臨時會前，朝野原有意在院內設置快篩站，結果指揮中心發言人莊人祥卻告知立院祕書長林志嘉不可以，理由是會造成恐慌。問題是，當企業都已被允許設置，為何立院不行？

對此，陳時中表示，「我沒有說不可以」。但賴士葆質疑，「那莊人祥為什麼還跟林志嘉說不可以？」陳時中又補充說，「可以，就去設啊，但你不能強制大家要篩檢。」

賴士葆追問，這是否代表除了立院之外，各機關例如經濟部、財政部、國防部，若想設置快篩站也能設？陳時中表示，「可以啊」，只要機關跟醫療院所取得聯繫，排得出醫護人力就可以設置，基本上要設置都不反對，指揮中心沒有禁止。

(中時 )