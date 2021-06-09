聯發科(2454)儘管6月營收會受到京元電(2449)染疫風暴受到短暫影響，但對於第二季財測依舊維持原先預估，也就是說，聯發科即將公布的5月營收可望持續站穩高檔，另外，儘管新興市場對於手機產業略有雜音，法人仍看好對聯發科影響不大，聯發科今逆勢抗跌，盤中股價勁揚1%~1.5%，股價最高達984元，站穩所有均線位置。

數據分析顯示，印度與東南亞市場占手機整體出貨將近20%，而大陸約25%，雖然印度疫情於今年惡化，但是今年並未有大量封城等政策出現，因此，印度今年4~5月不會像去年一樣大幅衰退，預估今年印度及東南亞市場仍有5~7%的年成長。

大陸為聯發科最重要市場，雖大陸手機需求最近有放緩跡象，但是大陸手機出貨量已經連續3年衰退，會有換機需求的需求支撐，因此預估出貨會略低於2019年出貨水準，今年年成長達4~6%；法人認為，雖然新興市場對於手機產業略有雜音，但為對聯發科影響不大。

聯發科預計在在明日公布5月營收表現，儘管因為封測夥伴京元電先前因染疫風暴，停工2天，聯發科也預計會對6月營收有短暫影響，但對第二季財報仍維持不變，換句話說，聯發科5月營收可望維持高檔水準。

聯發科封測合作夥伴京元電爆群聚染疫，聯發科預期，京元電目前的停工計畫對六月營收將有部分短暫影響，但對於第二季、以及全年營運的成長目標依舊維持不變。

聯發科預估第二季合併營收將可望季成長10~18%、落在1188~1275億元，也就是說，聯發科第二季營收將可望續創新高水準，同時，聯發科將上調全年合併營收目標達到年成長四成以上，並上修全年平均毛利率區間至44~46%。

(時報資訊)