新冠疫苗問世後各國陸續解封，眼球市場商機回溫，隱形眼鏡業者晶碩(6491)、金可-KY(8406)及精華(1565)5月營收皆繳出佳績，年增分別為51.3%、46.9%及9.01%。

晶碩5月營收4.43億元，為歷史第4高，年增51.3%，前5月營收年增63%。大陸、日本市場回溫，客戶拉貨動能強，晶碩也積極擴產，擴充龜山廠產能，月產能將提升25％，從4,000萬片提升到5,000萬片，另外，新建的大溪新廠年底可望完工，第一階段預期開出月產能在4,600萬片左右，但擴線進度將照客戶訂單需求進行，具體新廠貢獻營收時間點仍不明確。

金可-KY5月營收7.9億元，年增46.9%，前5月營收35.69億元，年增45.3%。金可持續夾擊全球品牌啟動下，加上線上線下的完整通路布局，伴隨大陸隱形眼鏡滲透率逐年提升、海外銷售的雙引擎推動下，加以第二季將推出功能性商品如抗藍光與紓壓鏡片等新品，法人認為，將推波金可今年的增長潛力。

精華今年以來大陸客戶拉貨動能佳，日本客戶訂單也見回升，5月營收4.4億元，年成長9.01%，累計今年前5月營收21.47億元，則較去年同期下滑0.19%。精華在大陸市場主力客戶，為電商平台著名品牌，法人預估今年大陸市場仍是成長潛力最佳的市場。

(時報資訊)