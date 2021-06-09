科技類股領跌下，9日韓股走弱，雖然經濟數據不差，但市場觀望氣味濃厚，KOSPI目前在3,241.63點，下跌6.2點或0.19%。同時，韓元與公債殖利率也疲弱表態。

三星電子與SK海力士分別下跌0.24%與2.35%，電池製造商LG化學以及Naver也跌0.25%和0.41%。

韓國五月失業率為3.8％，較曾創八個月新低的四月3.7％要稍微增加，不過，五月職場工作數量已連三個月增加，卻是人力市場復甦好消息。

另外，根據韓國銀行初步統計，該國2021年第一季經濟成長GDP季增率為1.7%，比4月下旬預測的1.6％，還要再增加0.1個百分點，並已連續三季走高。至於年增率方面，上季也上修至1.9%。

一美元可兌換1,116.3韓元，韓元貶值0.19%。

韓國3年期公債殖利率下降2.3個基準點至1.151%，而10年期的下降1.1個基準點至2.105%。

(時報資訊)