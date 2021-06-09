英國牛津大學瑪德林學院（Magdalen College）的學生7日投票通過，移除懸掛在學生休息室的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）肖像，指出女王是近代殖民歷史的象徵，此舉引發不少人不滿，英國教育大臣威廉森（Gavin Williamson）痛批「荒謬」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，由瑪德林學院研究生組成的學生組織「Middle Common Room」7日以絕大多數的票數表決通過移除掛在學生休息室的女王肖像，他們指出，肖像可能會讓部分學生感覺「不受歡迎」，因為「她代表近代殖民歷史」。

MAIL: Outrage as Oxford students vote to axe Queen #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/3nny91EDm7 — Neil Henderson (@hendopolis) June 8, 2021

該組織主席卡茲曼（Matthew Katzman）表示，這幅女王肖像本身並不貴，幾年前才開始掛在休息室。他說在經過討論學生休息室這個空間的目的後，他們投票決定休息室應該要是歡迎所有人、「不論背景、族群或觀點的中性空間」。

他說學院裡有很多地方都已經掛上王室成員的肖像，因此他們最終同意休息室沒有必要再掛另一幅。目前女王的肖像已經被安全地收藏好，也將會持續保留在「Middle Common Room」的藝術收藏之中，休息室牆上的空缺將會換上「其他具影響力及鼓舞人心人士的藝術」。

卡茲曼強調「Middle Common Room」的立場並不代表整個瑪德林學院，移除女王肖像的舉動也不是要對女王個人或王室表態，「就只是單純認為這幅肖像可以掛在更好的地方。」

牛津大學生主動移除女王肖像的舉動在推特上引起強烈反彈，英國教育大臣威廉森發文痛批「荒謬」，指出女王是國家元首、大英國協最好價值的象徵，強調女王長期統治期間，孜孜不倦地向全世界推廣寬容、包容、尊重的英國價值。

Oxford University students removing a picture of the Queen is simply absurd. She is the Head of State and a symbol of what is best about the UK. During her long reign she has worked tirelessly to promote British values of tolerance, inclusivity & respect around the world — Gavin Williamson (@GavinWilliamson) June 8, 2021

擁護王室的支持者史密絲（Samantha Smith）也指出，在種族隔離盛行的時代下，女王是反種族主義的先驅。也有網友留言批評女王「被封殺」，英國《電訊報》（The Telegraph）更直接評論「女王成為封殺文化的最新受害者」，英國《每日快報》（Daily Express）更直接以「他們怎麼敢！牛津學生封殺我們的女王」為標題作為頭條報導。

❌👑Students at an Oxford College voted to remove Queen Elizabeth II portrait.



The MCR committee voted for the portrait to be taken down, claiming it represented an unwelcoming symbol of "recent colonial history” https://t.co/Sgagzs87ah — The Telegraph (@Telegraph) June 8, 2021

針對學生移除女王肖像，瑪德林學院第一時間進行切割，院長蘿絲（Barrister Dinah Rose）表示，「Middle Common Room」的立場並不代表整個學院，不過她也強調支持學生自由發表言論、進行政治辯論的權利，以及「Middle Common Room」的自治權。

Being a student is about more than studying. It's about exploring and debating ideas. It's sometimes about provoking the older generation.

Looks like that isn’t so hard to do these days. — Dinah Rose (@DinahRoseQC) June 8, 2021

她說2013年時「Middle Common Room」自行購買了這幅肖像掛在學生休息室，現在他們決定要拿下來，2次都是學生自己作的決定，和學院無關。

她認為作為學生，不僅僅是為了學習，也要探索、對看法進行辯論，有時候也會激怒老一輩人。

(中時新聞網)