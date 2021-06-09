英國牛津大學瑪德林學院（Magdalen College）的學生7日投票通過，移除懸掛在學生休息室的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）肖像，指出女王是近代殖民歷史的象徵，此舉引發不少人不滿，英國教育大臣威廉森（Gavin Williamson）痛批「荒謬」。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，由瑪德林學院研究生組成的學生組織「Middle Common Room」7日以絕大多數的票數表決通過移除掛在學生休息室的女王肖像，他們指出，肖像可能會讓部分學生感覺「不受歡迎」，因為「她代表近代殖民歷史」。
該組織主席卡茲曼（Matthew Katzman）表示，這幅女王肖像本身並不貴，幾年前才開始掛在休息室。他說在經過討論學生休息室這個空間的目的後，他們投票決定休息室應該要是歡迎所有人、「不論背景、族群或觀點的中性空間」。
他說學院裡有很多地方都已經掛上王室成員的肖像，因此他們最終同意休息室沒有必要再掛另一幅。目前女王的肖像已經被安全地收藏好，也將會持續保留在「Middle Common Room」的藝術收藏之中，休息室牆上的空缺將會換上「其他具影響力及鼓舞人心人士的藝術」。
卡茲曼強調「Middle Common Room」的立場並不代表整個瑪德林學院，移除女王肖像的舉動也不是要對女王個人或王室表態，「就只是單純認為這幅肖像可以掛在更好的地方。」
牛津大學生主動移除女王肖像的舉動在推特上引起強烈反彈，英國教育大臣威廉森發文痛批「荒謬」，指出女王是國家元首、大英國協最好價值的象徵，強調女王長期統治期間，孜孜不倦地向全世界推廣寬容、包容、尊重的英國價值。
擁護王室的支持者史密絲（Samantha Smith）也指出，在種族隔離盛行的時代下，女王是反種族主義的先驅。也有網友留言批評女王「被封殺」，英國《電訊報》（The Telegraph）更直接評論「女王成為封殺文化的最新受害者」，英國《每日快報》（Daily Express）更直接以「他們怎麼敢！牛津學生封殺我們的女王」為標題作為頭條報導。
針對學生移除女王肖像，瑪德林學院第一時間進行切割，院長蘿絲（Barrister Dinah Rose）表示，「Middle Common Room」的立場並不代表整個學院，不過她也強調支持學生自由發表言論、進行政治辯論的權利，以及「Middle Common Room」的自治權。
她說2013年時「Middle Common Room」自行購買了這幅肖像掛在學生休息室，現在他們決定要拿下來，2次都是學生自己作的決定，和學院無關。
她認為作為學生，不僅僅是為了學習，也要探索、對看法進行辯論，有時候也會激怒老一輩人。
(中時新聞網)
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