教育部與外交部、科技部設立「台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生傑出表現獎」，109學年有來自72個國家485名台灣獎學金及華語文獎學金學生學成畢(結)業，最後遴選出16位學生獲講，包含10位教育部台灣獎學金受獎生及6位外交部台灣獎學金學生。

就讀國立中興大學國際政治研究所印度籍學生珊迪亞(Sadia Rahman)是教育部台灣獎學金受獎生，她參與「教育部大手牽小手計畫」，向我國高中生介紹印度，使他們進一步認識印度豐富多元的宗教、語言、飲食等文化特色。珊迪亞也在109年南投世界茶業博覽會向台灣民眾介紹印度奶茶，讓大家更瞭解印度文化，十足是最佳台印文化大使。

珊迪亞感謝台灣頒給她傑出表現獎，她說台灣是個充滿活力的民主國家，美麗的寶島到處都是值得探訪的人文景點，也鼓勵更多國際學生選擇台灣為海外留學的據點。而熱愛台灣的珊迪亞，未來將繼續在臺攻讀博士學位。

另一位獲得教育部台灣獎學金、在中山大學攻讀國際經營管理學碩士的以色列學生艾隆(Elon Bar Lev)，因為喜歡龍舟的歷史故事而參加龍舟隊，從此對龍舟深深著迷，更經過專業訓練成為龍舟隊的助理教練。他說，台灣像是他的第二個家鄉，來臺求學是很難能可貴的經歷，而龍舟比賽及訓練的經驗，更是他在臺求學生活重要的一抹色彩。

受領外交部台灣獎學金、來自邦交國聖克里斯多福及尼維斯的艾喬娜(Jonelle Renelcia Irish)，是淡江大學全球財務管理系學生，不僅學業成績優異，名列系上第一名，擔任系上教學及研究助理，她也積極參與課外活動。艾喬娜在107年淡江大學世界青年領袖論壇及台北模擬聯合國專題發表，優秀的表現獲得「最佳立場論文獎」。艾喬娜表示，來台就學對她而言不僅僅是教育機會，更是讓她可以完整自我學習與成長的寶貴經驗。

(中時 )