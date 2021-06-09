本土確診病例延燒，卻碰上疫苗短缺，台南市議會國民黨團接獲大批要求打國際認證疫苗的陳情電話，9日痛批民進黨中央編數千億元要打國產疫苗，用的卻是沒有通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，國人打完國產疫苗後，可以出國經商、讀書和旅遊嗎？除請民進黨中央不要鎖國自嗨，也要求市長黃偉哲動用緊急第二預備金購買國際認證疫苗救市民。

方一峰指出，每天接到民眾陳情要打疫苗，心裡真的非常難過。台南沿海地區許多鄉親都是民進黨的死忠支持者，但看到短短1個月新冠肺炎死亡人數就300多人，還有1萬多人確診，讓他們也嚇到。很多鄉親都跟他說，真的搞不懂這個政府究竟在做甚麼？看看南投等縣市首長都展開積極的自救行動，希望黃偉哲責無旁貸，應動用第二預備金購買疫苗自救。

蔡育輝也表示，國外的抗疫經驗，就是要打國際認證的疫苗，歐洲很多國家都在推動疫苗護照，只要打過2劑認證疫苗就可入境，連日本都要仿效，結果台灣呢？只會說超前部署的空話，要疫苗沒有疫苗、治療用藥短缺、醫療量能不足、醫護暴離職潮，還要逼國人打沒有通過國際核准的蛋白質次單位疫苗。

蔡淑惠認為，既然中央都亂了套，救人如救火，請黃偉哲父母官動用第二預備金買疫苗。

洪玉鳳則說，中央流行疫情指揮中心求各地方政府施打疫苗的順序，應依中央規定不能擅改，否則扣下次配額；但南市府公布的類別順序顯然跟中央不同，既然都敢「逆時中」，請黃偉哲為了台南市民勇敢走出自己的路。

書記長李中岑強調，國民黨團從來都不反對國人自行研發任何軍備、科技和疫苗，因為這是台灣之光，但絕無法容忍拿人命炒股這般天譴的行為。如果國產疫苗能拿到國際認證，黨團全力支持打國產疫苗；如果國產疫苗國際都不認證，只有民進黨認證，國民黨團要求民進黨中央緊急授權，讓政府民間合力讓國際認證疫苗盡速進口。

台南市議會民進黨團發言人呂維胤則認為，國民黨唱衰台灣國產疫苗，實在令人遺憾。疫苗被視為國安戰略武器，許多國家像韓國、日本都努力研發國產疫苗，雖然台灣國產疫苗還需經過解盲，如果成功後也要申請EUA等程序，怎麼就知道國際不會認證？不要故意唱衰台灣國產疫苗。台南市很多防疫措施都跑在雙北前面，可說是台灣防疫的優等生；我們的敵人是病毒，病毒與疫情的處理，應該團結一致配合中央流行疫情指揮中心。

(中時 )