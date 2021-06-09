民進黨團今召開記者會，呼籲私人擁有土地上面的市場，包括夜市、黃昏市場等，這些是屬於民間之間的契約，希望私人的房東或是私立市場的擁有者能夠跟進中央，盡量降租或是減租，或是給予適當的協助。

民進黨團幹事長劉世芳指出，有關紓困，呼籲為了齊心抗疫，能夠讓大家度過難關，呼籲市場能夠降租跟紓困；公立市場降租部分，每個縣市有不同的做法，有的人是減租三個月、有人減租50％，有的人用其他的手段，但是因為市場租金是屬於縣市地方政府的權責，他們予以尊重。

她說，對於私人擁有土地上面的市場，包括夜市、黃昏市場等這些屬於民間之間的契約，但也呼籲齊心抗疫，現在大家為了配合中央疫情指揮中心禁止營業或是不能夠營業，但外帶的部分沒有辦法解決所有的營運上面的困境，所以希望私人的房東或是私立市場的擁有者能夠跟進中央，盡量能夠降租或是減租，或是給予適當的協助。

她強調，疫情不會分藍綠，也沒有分南北，全民一起守住這個抗疫的防線，這場戰爭才能夠打贏。

民進黨立委湯蕙禎也呼籲，民進黨執政縣市全面宣布減免公有市場、攤商使用費或租金，這是將心比心共體時艱的做法，希望其他的縣市能夠一起跟進。

(中時 )