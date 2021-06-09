端午節自古就是防疫月，相傳端午節午時是一年陽氣最強盛時候，汲取午時水可改運除煞、去穢。（吳建輝攝）

廟方緊急張貼告示牌，提醒民眾端午天當天，將不開放取水。（廟方提供／吳建輝彰化傳真）

清水岩寺內的「甘露泉」湧現百年，是台灣三大名泉之一，每年端午節當地民眾會趁著午時到清水岩寺排隊取水。（本報資料照片）

端午節自古就是防疫月，相傳端午節午時是一年陽氣最強盛時候，汲取午時水可改運除煞、去穢，彰化縣社頭鄉清水岩寺的「甘露泉」是百年古泉，每年都吸引上百民眾到此取水，但今年因為新冠肺炎疫情嚴峻，廟方決定關閉水源，暫停提供民眾汲取午時水，避免大量排隊人潮造成群聚。

清水岩寺內的「甘露泉」湧現百年，是台灣三大名泉之一，每年端午節當地民眾會趁著午時到清水岩寺排隊取水，去年因為疫情嚴峻民眾為了淨身，不到中午排隊人龍就超過百公尺，上千民眾爭相取水，甚至還有來自北中南各地廟宇，專程到清水岩寺取水給各地信眾祈福使用。

當地民眾聽聞甘露泉將關閉都相當驚訝，表示過去從未有疫情或災難讓清水岩寺關閉，感覺這次疫情是真的頗嚴重，希望大家都能好好配合，也體諒廟方的決定，畢竟防疫優先，也希望疫情能趕緊趨緩，讓大家恢復正常生活。

「當年SARS病毒也沒有遇過這種情形」清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福表示，真的是三百年來首次關閉，這次配合中央及縣府的相關防疫規定，室外禁止超過10人群聚，廟方也不可能有人力在此看管或勸導，因此管理委員會開會決議，直接關閉是最簡單的方式。

陳慶福說，通常民眾會趕在10點半來排隊，為了取「時頭」11點的午時水，排隊人龍常常擠滿廟前廣場，取完以後還會再廣場中央曝曬15分鐘，吸取一整年磁場最強的陽氣，因此絕對不可能要求民眾配合10人的規定，當天會將廟門關閉，並且關閉水源頭停止供水，希望民眾不要白跑一趟。

(中時 )