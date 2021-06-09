日本贈台的124萬劑AZ疫苗預計6月15日開打，美方日前也說要捐贈75萬劑疫苗給台灣，被問到是否優先給在台日僑、美僑優先施打，國民黨文傳會主委王育敏表示，施打順序尊重指揮中心安排，但台灣人民搶打疫苗，追根究柢就是因為疫苗到貨量太少。

台灣疫苗嚴重短缺，日本日前援助台灣124萬劑AZ疫苗，美國參議員達克沃絲等人訪台也宣布將捐贈台灣75萬劑疫苗，繼台南市長黃偉哲提議給日僑優先接種AZ疫苗，也出現應讓在台美僑優先施打疫苗聲音。

對此，文傳會主委王育敏表示，施打順序尊重指揮中心安排與做法，如今台灣人民搶打疫苗，就是因為整體量能不夠，追根究柢台灣疫苗到貨量真的太少，目前僅211.5萬劑，美國捐贈的75萬劑還未來台。

王育敏指出，也看到可能有人透過不同管道，不是在這個順序去搶打疫苗的亂象，這都源自於疫苗不夠打，反觀美國用抽獎等方式鼓勵民眾接種疫苗，台灣真的很可憐，拜託蔡政府認真努力、扛起照顧全國人民健康責任，儘速向國外採購更多疫苗來台。

被問到前新聞局長鍾琴、藍委鄭正鈐發起「小英給我疫苗」全民快閃活動，昨天上午有民眾獨自騎車前往總統府周邊繞行並鳴喇叭，遭警方攔查卻加速撞倒執勤員警，被依妨害公務罪嫌送辦，王育敏說，民眾響應參與集會遊行活動，要遵守防疫原則，對執行公署也不該出現衝撞行為。

王育敏也提醒蔡政府，人民有集會遊行自由，尤其是全民希望打疫苗，但台灣缺乏疫苗下，人民有權利用其方式表達心聲與看法。

(中時 )