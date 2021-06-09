谷關七雄活動暫停。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

全台3級警戒延長至6月28日，為避免群聚增加感染風險，台中市觀光旅遊局配合暫停開放觀光旅遊相關場域、旅宿業附屬場域及暫停谷關七雄活動申請至6月28日，呼籲民眾在家防疫，健康第一，場域開放及活動復辦情形將視疫情發展滾動調整。

觀旅局表示，暫停開放觀光旅遊場域包括風景區的大坑12條登山步道、大甲鐵砧山雕塑公園、大安濱海樂園（含沙灘區）；自行車道有東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道；登山步道有潭子新田、龍井竹坑南寮、大肚萬里長城、烏日知高圳。

至於旅服中心，包括台鐵台中站、高鐵台中站、台中航空站、石岡、大甲鐵砧山；以及其他場域谷關溫泉廣場泡腳池等。

觀旅局說明，為避免造成防疫破口，草悟廣場富地市集營運廠商持續配合延長暫停營業至6月28日，台中旅宿業附屬場域也持續暫停營業，包括俱樂部、酒吧、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、夜總會、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似室內場域)，請民眾配合暫緩涉足，以確保自身及他人安全，共同為防疫盡一份心力。

觀旅局指出，防疫當前，「2021谷關七雄-森旅台中」活動5月18日至6月28日暫停辦理，不受理於暫停期間的攀登認證申請，線上安全講習影片仍可觀看及認證，活動時間並延長至11月28日，將視中央流行疫情指揮中心發佈疫情的最新資訊即時滾動調整。

觀旅局呼籲，防疫期間請減少外出，請民眾務必配合防疫相關管制措施，出門佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離、不群聚，一起做好防疫工作，保障健康安全。

(中時 )