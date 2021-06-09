鑄件大廠永冠-KY今（9）日參加國泰證券線上法說會表示，今年風電能源類客戶需求對比去年下降，但產業機械及注塑機客戶訂單從去年10月開回溫，出貨會逐季成長，第二季出貨目標訂為4.75萬～5萬噸，2021年出貨目標18.5萬～19.4萬噸，台中港新廠預計2022年第二季投產，2022年出貨目標21～22萬噸。

永冠表示，生鐵及廢鋼等大宗原材料佔永冠生產成本約四成，去年迄今生鐵及廢鋼等原物料漲幅四成。永冠因應原材料成本上漲，今年初通知57家年銷售金額新台幣百萬元以上客戶調漲報價，其中產業機械及注塑機等非能源類客戶第一波漲幅5％～8％，第二波漲幅至少10％，從第三季開始實施，但風電能源類客戶因今年需求對比去年出現下降，尤其大陸風力發電需求腰斬，風電客戶不同意漲價，當前永冠及同業也不希望大陸訂單流失，現階段無法對風電客戶調漲報價，這也使得永冠第二季毛利率會從第一季26％降至23％，全年毛利率21％～22％，能否回到年初26％水準，關鍵在於大陸風電客戶下半年至明年需求能否回升。

永冠指出，宅經濟帶動3C、食品包裝及日常用品包裝需求上升，使得永冠日本、歐洲及美國產業機械及注塑機客戶訂單從去年10月起開始回溫，訂單年成長五成至六成，目前訂單能見度3～6個月，年底前訂單幾乎滿載。五月起，大陸廠部分風電鑄件產能轉支援生產產業機械及注塑機預估今年底風電能源類鑄件佔永冠營收比重會從前四月58％降至50％，產業機械及注塑機非能源類營收佔比拉高至50％，不過今年整體出貨會逐季成長。

永冠指出，近期東南亞疫情再起，客戶通知延期交貨約2～3週，目前也全數出貨，至於印度佔永冠營收比重還不到6％，這波疫情對永冠營運影響不大。至於永冠斥資52.2億元，在台中港區廠建新廠，由於佔地20公頃，工地施工人員可保持社交距離，可繼續施工，預計2022年第二季正式投產，第一年預估產出1萬噸。泰國廠最近也傳出疫情，永冠泰國廠仍規畫下半年動工，預計2023年完工，第一期投資金額新台幣26億元。

(工商 )