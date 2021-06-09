在6月9日2021世界半導體大會暨南京國際半導體博覽會上，大陸工業和信息化部電子信息司司長喬躍山指出，2020年大陸積體電路產業規模達到8848億元（人民幣，下同），並指出在「十三五」期間年均增速近20％，為全球同期增速的4倍。

根據《21世紀經濟報導》引述喬躍山指出，大陸是全球主要的電子資訊製造業的生產基地，也是全球規模最大、增速最快的積體電路市場。當前全球半導體產業進入重大調整期，風險與機遇並存，而開放融通是不可阻擋的歷史趨勢。

喬躍山指出，未來在大陸經濟穩健增長的態勢下，在5G、雲端計算、物聯網、人工智慧、智慧汽車等新型應用的驅動下，大陸積體電路市場需求仍將持續增長，需要重要性進一步提升，而全球積體電路產業的發展離不開大陸的積極參與。

他提供的數據更顯示，2020年大陸積體電路產業規模達到8848億元，回顧「十三五」期間年均增速近20％，為全球同期增速的4倍。

喬躍山指出，當前全球半導體產業進入重大的調整期，風險與機遇並存。在「十四五」開局之年，其一是堅持營造良好的產業環境，落實好現有積體電路產業發展的政策，推動資源有效流動，資源高效配置，市場高度融合。

其二是堅持市場導向，充分發揮市場在資源配置中的決定作用，更好發揮政府作用，以企業為主體，引導產業優化佈局。其三是繼續推進產業鏈各環節的開放合作，進一步改善營商環境，為國內外企業合作創造更好的條件。

(旺報 )