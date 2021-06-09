高姓民眾去年3月從日本搭機返台，因適逢新冠肺炎疫情期間，被通知入境後要居家檢疫，他卻先跑去超商送洗衣物，因此遭台北市政府裁處10萬元罰鍰。高某不服提告，辯稱他出國26天，已與國內時事脫節，不清楚檢疫細節，但台北地院行政訴訟庭認為這不是理由，判他敗訴，可上訴。

高某2020年3月23日從疫區日本搭機返台，應居家檢疫至同年4月6日，高某離開機場後卻先到超商送洗衣物，之後才返家，被北市府認定違反《傳染病防治法》挨罰10萬元。高某不服，循序提起行政訴訟。

高某主張，他赴日旅遊26天，早已與國內時事脫節，不清楚檢疫詳細情形，誤認檢疫起始日是入境隔天0時起算，且他搭乘的防疫計程車司機也未告知須立刻返家。他強調自己身體檢測正常，不可能感染其他人，但若衣物未送洗，細菌不斷滋生，反而影響他及社區的健康。

北院指出，面對突然爆發的新型傳染病毒，恐造成全國各地多人受感染死亡或重大傷害的嚴重疫情，為阻絕疫情蔓延，降低社會恐懼不安等重大公益，拘束受隔離者的人身自由，是必要的控制手段。

北院認為，新冠肺炎疫情自去年1月起日趨嚴重，最新疫情資訊及相關防疫措施，每天均以新聞稿或中央流行疫情指揮中心記者會公布，各大媒體也不斷播送，高某出國前本應就與自身利害相關的法令更加注意，因此不能主張免責；北市府考量本案情節後，裁罰最低金額10萬元，並無不妥，因此判高某敗訴。

(中時 )