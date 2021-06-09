今年報稅已經延長到6月底，國民黨立委賴士葆今在立法院質詢時，要求行政院、財政部將報稅期限，再延期至「三級警戒解封後1個月」。對此，財政部長蘇建榮以此舉將影響國庫調度為由，當場打回票。（照片來源：翻攝國會頻道）

國內疫情嚴峻，今年報稅已經延長到6月底，國民黨立委賴士葆今在立法院質詢時，要求行政院、財政部將報稅期限，再延期至「三級警戒解封後1個月」。對此，財政部長蘇建榮以此舉將影響國庫調度為由，當場打回票。

因應疫情嚴峻，為避免群聚感染，今年5月的報稅期限於日前宣布延長到6月底。但由於三級警戒確定延長至6月28日，因此報稅期限是否將再延後，引發關注。

賴士葆今在立院質詢時指出，疫情重創之下，政府若要給人民安全與安心，是否考慮報稅繼續延期到「三級解封後的1個月」。

行政院長蘇貞昌表示，因應疫情狀況，目前報稅期限已延後1個月，之後是否要再延長，會請財政部視疫情況況做判斷，研擬能否繼續延長。

但財政部長蘇建榮旋即表示，目前已有451萬人完成報稅，且今天財政部也發新聞稿希望大家能在6月30日前完成報稅，因為這涉及國庫的調度。

對此，賴士葆不滿的說，國庫現在一點問題都沒有，今年光是證交稅就收了超過1500億，比去年一整年還多，蘇建榮的說法根本在騙人，而且很冷血，「三級警戒已經延長到28號，難道你隔兩天就要民眾報完嗎？」

但蘇建榮仍強調，這是考量現實情況的決定，財政部會請第一線人員做好防護措施。

(中時 )