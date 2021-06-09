警方8日在某私人訓練處所內，當場查獲梁姓男子等4男2女共6人群聚且未戴口罩，依違反傳染病防治法函送市府權責機關裁罰。（警方提供）

新冠肺炎本土疫情嚴峻，全國進入三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會。台中市政府警察局第六分局持續執行相關防疫勤務，避免部分民眾未遵守防疫規定造成防疫破口；8日在某私人訓練處所內當場查獲梁姓男子等4男2女共6人群聚且未戴口罩，依違反傳染病防治法函送市府權責機關裁罰。

健身教練自主訓練群聚未戴罩 警方蒐證移送裁罰

警方指出，何安派出所員警於8日晚上21時許，接獲民眾檢舉，指於西屯區某大樓內，疑有群聚情事；警方立即前往現場訪查，經取得屋主28歲梁男的同意入內察看，發現屋內人數計6人，顯已違反政府防疫期間不得群聚之規定。

警訊中梁男表示，他所開設的健身房因疫情期間停業，故提供該處所供員工進行自主訓練；惟違反群聚規定，且6人未戴口罩事證明確，警方蒐證後，移請市府權責機關裁罰。

第六分局長吳耀南呼強調，防疫視同作戰！在疫情嚴峻期間，民眾務必遵守防疫規定，警方亦將持續執行各項防疫勤務，以阻斷染疫風險，避免產生疫情破口。

(中時 )