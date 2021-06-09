台南市西港區昨天傳出1名76歲劉姓獨居婦人倒臥家中，里長發現報警，婦人昨午急救無效，由於婦人曾於5月初赴新北市新店區繳稅的足跡，在家身亡引發附近民眾恐慌，台南市衛生局表示，婦人抗原快篩陰性，並安排採取鼻咽篩檢PCR陰性，籲請民眾不要恐慌，也已聯絡環保局於周遭清消。

台南市長黃偉哲呼籲，自北部返南民眾，如出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，並儘速通知本市防疫專線06-2880180安排至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等，相關疑問請撥打1922。

衛生局長許以霖表示，本土疫情持續嚴峻，請落實旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)詢問，加強疑似通報及早發現可疑個案、強化醫療照護人員健康監測，疫情隨時有變化，請勿掉以輕心，應落實手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩，就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )