華航諾富特跟「3＋11」政策被視為這次疫情破口，國民黨立委萬美玲今天質詢衛福部長陳時中，陳曾說有聽到「聲音」，是桃園市長鄭文燦、民意代表，還是高層還是誰來溝通？陳時中說，那些聲音我都有聽到，但他們都沒有直接來溝通，萬美玲聽了陳時中回答問他，「你鬼打牆喔？」

萬美玲質詢，華航諾富特跟「3＋11」政策被認為是疫情破口，要不要為錯誤政策道歉？陳時中說，相關病毒株都是英國變種病毒株，高傳播力造成社區傳播；「3＋11」其實是回到去年的政策，甚至多一個要求要採陰，「是更嚴格沒有更鬆」。

萬美玲接著指出，陳時中說改成「3＋11」是因為聽到「聲音」，是來自鄭文燦？立委？還是高層指導？陳時中說，「那些我都有聽到，他們都沒有直接打電話，都是在新聞看到的。」

陳時中強調他考量最主要是聽到相關公會的聲音，本來也想找他們直接談，但其實各方反應已經看很清楚，飛航安全也是考慮因素，才決定改「3＋11」；萬美玲則質疑，公會沒跟你談、桃園市沒來反應、高層沒指導、民意代表也沒跟你反應，又說你聽到『聲音』，你鬼打牆喔！

(中時 )