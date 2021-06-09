大陸演員趙麗穎與馮紹峰4月中閃電宣布離婚，2年多的婚姻就此畫下句點，恢復單身的趙麗穎積極工作，敬業的她每回都以完美的身材和顏值亮相，極佳狀態讓外界看傻，而趙麗穎昨（8日）則身穿前後開深U的白色洋裝氣質出席活動，不過當她聽到媽媽要做的清潔家事時，趙麗穎則罕見變臉並冷言嗆回去。
33歲趙麗穎走出婚變風波，她把生活重心放在演藝工作上，趙麗穎昨則以一襲白色法式洋裝出席上海的直播宣傳活動，她服裝前後開深U的設計，凸顯趙麗穎的氣質和女人味，而盤髮的趙麗穎頭綁紅色蝴蝶結，整個人美如公主。
趙麗穎在宣傳洗衣精的同時，聽到主持人說，商品有多功能、可以解放媽媽的雙手，趙麗穎當下就變臉說：「你可以讓媽媽不要這麼辛苦嗎？自己清洗好不好？自己動手」，讓主持人瞬間尷尬，不過場外早已笑成一團，趙麗穎似乎意識到自己小離題，她隨後則把話題轉回商品上。
趙麗穎言談之間流露出，家事不只是媽媽的工作，有話直說的趙麗穎霸氣糾正主持人，獲得網讚三觀正，其實趙麗穎在現實生活中也是一位母親，趙麗穎和前夫馮紹峰育有2歲兒子「想想」，雖然她與馮紹峰無緣當夫妻，但兩人仍是孩子的父母，雙方也在離婚聲明中強調，彼此會扛起責任，共同撫養並陪伴小孩長大。
(中時新聞網)
#趙麗穎
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