宜蘭縣警察局發現，縣內在4、5月間有上百處ATM遭詐騙集團車手大量提領，提款金額超過2000萬元，研判車手以前是流竄各地提款，因疫情嚴重不敢流竄，讓宜蘭首次出現有規模的車手集團，警方成立專案小組緝獲26人，依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

警方今天（9日）表示，宜蘭以前沒有車手集團，常見是1、2個個體戶遭吸收成為車手，外縣市來宜蘭提款的車手，也多選擇交通樞紐等熱點ATM提領，但近期發現，縣內遭車手提款的地點遍布各鄉鎮，研判車手是因雙北地區疫情嚴重不敢流竄，才讓在地車手集團成形。

去年宜蘭縣一整年ATM遭車手提款次數有800餘件，但今年僅4、5月就上千次，被害者遍及全國，車手在宜蘭提款就超過2000萬元，警方遂成立專案小組，4月拘捕11名嫌犯到案，6月1日起緝獲15人，26人全是宜蘭人。

警方是透過調閱監視器、追查車手人際關係，才一舉破獲車手集團，因應疫情，嫌犯在警察局透過視訊由檢方複訊、法院開羈押庭，裁定羈押後再從警察局直接送往看守所，26名嫌犯有18人羈押禁見，5名少年裁定收容。

疫情期間宅經濟盛行，國人在家網購消費的次數大幅成長，警方表示，詐騙集團入侵盜取民眾的個資與交易資料，再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員謊稱該筆交易「被誤設為連續扣款」或「信用卡遭人盜刷重複下單」等話術，要求民眾操作ATM解除藉機詐財。

(中時 )