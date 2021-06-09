好心肝診所偷打疫苗遭重罰200萬！ 柯文哲「一句話」秒認錯 坦言有疏漏送政風調查

台北市好心肝診所昨日傳出深夜施打新冠肺炎疫苗，不少民眾拿著健保卡排隊接種，對此，指揮中心回應，現階段新冠肺炎開放公費接種對象，都需依照指揮中心公布順序施打，違者可處30萬至200萬罰鍰，已請北市衛生局進行了解及處理。另外，好心肝則表示，昨晚施打AZ疫苗的是醫療相關人員的志工，沒有針對一般民眾施打。

前立委、醫師林靜儀昨（8）日在臉書質疑，凌晨12點多，「為什麼台北市某診所依然燈火通明？某醫院據說打不完的疫苗難道由診所幫忙消耗嗎？」更傳出施打對象根本不符合指揮中心公布的第一類至第三類人，引發網友熱烈討論。黃珊珊則回應，有配發疫苗到合約診所，若施打對象非第一類至第三類人員，將會依法開罰。

指揮中心也重申，新冠肺炎疫苗現階段開放的公費接種對象，以雙北地區屬於第一類至第三類未曾接種第一劑疫苗的醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象；雙北以外之縣市，則以未曾接種疫苗的第一類醫事人員為接種對象

指揮中心表示，已請北市衛生局了解及處理，如經查執行其接種作業有違指揮中心相關接種政策或實施對象者，可依傳染病防治法第29條處以30萬至200萬罰鍰，也再次強調中央與地方「標準一致、做法一致、腳步一致」防疫原則，並請各地方政府及醫療院所依據指揮中心所訂新冠肺炎疫苗接種順序，進行施打。

對此，好心肝門診人員今日受訪時表示，昨晚確實有打，但是給門診醫療相關人員的志工施打新冠肺炎疫苗，且很多都有符合醫事人員，強調是「醫療人員的相關志工」。

好心肝門診人員說，目前，沒有針對一般民眾施打，昨天晚上門口大排長龍是醫療相關人員的志工在施打，不知道為何媒體報成這樣。

好心肝表示，其餘很多民眾是打肺炎鏈球菌疫苗，志工是打新冠肺炎疫苗，是相關志工的，診所沒有開放一般民眾施打。並說自己是合約醫療院所。

由於外傳好心肝門診的新冠肺炎疫苗來源是台大醫院，對此，台大醫院也發嚴正聲明：「本院絕無將COVID-19疫苗轉移至任何其他機構，目前仍持續進行醫療人員施打作業」。

(中時新聞網)