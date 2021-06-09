國產疫苗爭議不斷，民進黨立院黨團今記者會中被問到，是否願意施打時，民進黨團幹事長劉世芳表示，「我想我們都沒有問題。目前為止所有的民進黨團、很多黨公職人員，都會配合國家的政策來施打。」

被問到對於國產疫苗有無信心及施打問題時，民進黨團書記長羅致政指出，昨天有個媒體做的一個民調，有將近六成的民眾說，願意打國產疫苗，相信多數的民眾還是願意來支持國產疫苗。

他說，因為這場是一個長期的戰爭，自己有子彈的情況下，打贏這場戰才有機會。

(中時 )