是否願意打國產疫苗？民進黨團：配合國家政策 12:312021/06/09 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 是否願意打國產疫苗 民進黨團：黨團跟很多黨公職都會配合國家政策。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國產疫苗爭議不斷，民進黨立院黨團今記者會中被問到，是否願意施打時，民進黨團幹事長劉世芳表示，「我想我們都沒有問題。目前為止所有的民進黨團、很多黨公職人員，都會配合國家的政策來施打。」 被問到對於國產疫苗有無信心及施打問題時，民進黨團書記長羅致政指出，昨天有個媒體做的一個民調，有將近六成的民眾說，願意打國產疫苗，相信多數的民眾還是願意來支持國產疫苗。 他說，因為這場是一個長期的戰爭，自己有子彈的情況下，打贏這場戰才有機會。 北市診所半夜偷打疫苗？民進黨團：不建議減配懲處市民 疫苗、醫療資源雙缺 這仗怎打 (中時 ) #國產疫苗 #願意 #民進黨團 #施打 #黨公職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國產疫苗若解盲失敗8月底1千萬劑恐跳票 陳時中：想辦法跟國外買 11:362021/06/09 政治 陳培哲：以專業助官學解決問題 04:102021/06/09 焦點要聞 國產疫苗會有國際認證嗎？ 陳時中認了有風險 11:442021/06/09 政治 進口疫苗 只需蔡英文一句話 04:102021/06/09 時論廣場 海納百川》國產疫苗仍可樂觀期待（賴秀穗） 11:062021/06/09 海納百川 侯友宜：新北市沒疫苗盼優先供給 蘇貞昌：等國產疫苗解盲再說 09:292021/06/09 政治 曾銘宗痛批 蘇為愛將丁怡銘牛肉麵事件道歉 台灣染疫累計死亡308人卻不吭聲！為國人染疫身亡 蘇貞昌陳時中道歉 04:102021/06/09 焦點要聞 49歲以下成疫苗孤兒 藍批防疫要年輕人配合疫苗接種卻沒份 11:392021/06/09 政治 國民黨民代掛黃絲帶 疾呼要疫苗 04:102021/06/09 地方新聞 立委轟政府卡疫苗？蘇回郭董手上沒貨 04:102021/06/09 焦點要聞 綠網軍抹黑竟連證據都不用？羅智強：不力挺陳培哲 以後誰來為民發聲？ 10:492021/06/09 政治 政治熱門新聞 影／陳時中壓不住了 蔡壁如問蘇貞昌願扛指揮官責任嗎？ 答案曝光 - 政治 范雲3＋11無究責 館長民調超級意外 - 政治 - 旺報 陳培哲任上海藥廠顧問？親弟說話了：公司未經同意就將他名字放上網頁 - 政治 頻爆料是因有衛福部內線？ 周玉蔻火大：若有 我出去給車撞死！ - 政治 陳培哲嗆蔡英文被周玉蔻痛罵 藥師爆暗黑內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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