智邦科技竹南廠9日上完成最後237名員工快篩。（謝明俊攝）

智邦科技竹南廠9日上完成最後237名員工快篩。（謝明俊攝）

智邦科技竹南廠將從9日下午繼續對全體快篩陰性員工實施預防性PCR檢測。（謝明俊攝）

竹南智邦科技爆發群聚感染，公司從6月4日起先後4天對全部員工實施快篩，共篩檢1692名員工，至9日上午全部快篩結束，目前公司全部確診人數為13人，其它快篩陽性者仍待PCR檢測確定，智邦公司表示，從下午開始會繼續對全體快篩陰性的員工，再做預防性的PCR檢測，以確保全體員工安全。

智邦公司表示，該公司目前確診員工人數為13人，目前都已安排進行醫療隔離安置，其中也已有一名員工出院休養。

智邦公司說，公司從6月4日起，先後4天對竹南廠全部員工進行快篩，9日上午共完成237人快篩後，竹南廠已全數完成抗原篩檢作業，合計篩檢人次為1692人，包含台籍與外籍員工，以及部份外部往來人員。

智邦公司強調，目前智邦外籍員工都已完成篩檢作業，但公司仍採取嚴格風險控管，暫停外籍同事進廠工作，並重新安排宿舍處所，讓員工先在居住處所進行健康管理，之後經健康評估後才會陸續安排回廠工作。

(中時 )