澳洲執政聯盟國會議員克利斯坦森以及小黨「凱特的澳洲黨」議員凱特，二人聯手推動國會辯論，要求澳洲政府撤銷中資嵐橋集團長達99年的達爾文港租用權。

澳洲新聞網（News.com.au）今天報導，小黨「凱特的澳洲黨」（Katter's Australian Party）聯邦眾議員凱特（Bob Katter）稍早向澳洲國會提出動議，要求撤銷達爾文港的租用權，以保障澳洲主權不受侵犯。對此，澳洲執政聯盟國家黨議員克利斯坦森（George Christensen）提出附議。

克利斯坦森今天接受2GB廣播電台訪問時坦承，由執政聯盟議員附和在野小黨提出的動議，在澳洲國會中是少見的。他解釋，他這樣做是因為達爾文港的經營權「事關緊急，並且牽涉到國家安全和主權」。

中國富豪葉成的嵐橋集團於2015年以5億600萬澳元（約新台幣107億元）的價碼，獲得澳洲北領地（Northern Territory）准予承租達爾文港99年。消息傳出後隨即遭到安全專家批評。特別是美國已和澳洲達成協議，於達爾文設立一座部署約2500名陸戰隊員的美軍基地。中資承租達爾文港，隨即激起國際輿論爭議。

克利斯坦森向2GB廣播電台指出，由於達爾文港具有戰略價值，而中國已經在澳洲掌握太多具有戰略價值的資產和基礎建設，因此他希望看到達爾文港重新由澳洲人經營。

克利斯坦森相信，國會朝野均有很多人支持檢討達爾文港的租用權問題。

他認為：「我們應該以澳洲主權和戰略利益為優先，我們應該要採取行動，以便將（達爾文）港口出售給澳洲企業。」

克利斯坦森強調，澳洲應該「奪回達爾文港，以便捍衛我們的國家利益，而非為了中國共產黨的利益」。

另外，克利斯坦森稍早開設「奪回達爾文港」（Take Back The Port Of Darwin）簽名蒐集網站，他表示現在已蒐集到數以萬計的簽名支持。

(中央社)