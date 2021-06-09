當年開抗煞專車的駕駛林春傑，今年再投入第一線，當防疫巴士的駕駛員。（張薷攝）

公車駕駛界的傳奇！2003年SARS疫情時，首都客運駕駛林春傑，自告奮用前往和平醫院最嚴重區域當「抗煞專車」司機，當時出發前，媽媽在電話中哭了，時任總指揮提醒他「進去後沒有明天」。如今新冠肺炎爆發，林春傑仍勇敢站上第一線，當防疫駕駛重返和平醫院，他坦言「能為這社會盡一點力很有意義」。

談及18年前自告奮用擔任專車司機，林春傑說，當時和平醫院突然封院，沒有想太多就願當專車司機，勇敢進駐感染最嚴重也被稱爲地獄的B棟，當時的院內總指揮葉金川也提醒他，「你要考慮清楚，進來是沒有明天，一旦踏進去就不知什麼時候會出來」。

當時年僅28歲的林春傑仍不畏懼，他表示，公司認為當年SARS死亡率高，若要執行這份任務，必須先告知父母，媽媽百般勸阻，更是在電話中哭了直說「你可以不要去嗎」，後來經過一兩天溝通才答應。

今年新冠肺炎疫情爆發後，政府開始徵用防疫巴士載送確診者，客運公司先詢問司機員，是否有意願成為防疫巴士的駕駛員，46歲的林春傑聽聞後，便主動投入第一線，這次家人雖無奈但也給予支持。

林春傑開防疫專車必須全副武裝，穿上俗稱兔寶寶裝的隔離衣，為了保持空氣對外流通，公車過程門窗密閉的專車不能開空調，即使汗流浹背他也不嫌累，還笑稱「當成洗三溫暖」。

「你要把他們當一般客人」他指出，當時第一個勤務就是去和平醫院接送醫護，也到台北市設置的和平、中興、剝皮寮與青草公園等快篩站，載運快篩陽性的可能的確診者，前往隔離地點或醫院。

已為人父的林春傑說，為了避免自己的兒子被傳染，也先將兒子請保母照顧，執勤時曾經一天最多跑三趟，最晚曾在晚上10點多接到任務，回到家也已經半夜。

兩度擔任防疫駕駛的林春傑強調，每次出勤都當作一般任務，把他們當作一般乘客，也視為自己的責任，他熱血的說，能為這社會盡份心力，「做這種事很有意義」，更希望可以傳達正向能量給社會。

(中時 )