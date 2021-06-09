位在新北市中和區的四季紙品公司爆發群聚感染，累計11名外籍移工、1名本國籍幹部PCR陽性確診，新北市衛生局已安排分送集中檢疫所隔離，其餘10名快篩陰性的移工則在勞工局安排下，協助一人一室宿舍隔離。

據了解，四季紙品一名本國籍印刷廠廠長日前因喉嚨不舒服，自行前往快篩，6月6日驗出確診，因該廠長負責管理公司移工相關印刷工作，6月7日公司安排22名越南籍移工去快篩，發現5名移工快篩陽性，立即安排居家隔離相關措施，6月8日接獲PCR檢驗報告，共11名移工PCR陽性確診。

四季紙品公司表示，8日晚間接獲衛生局通知，得知有11名移工確診後，除了配合衛生局將確診移工送往檢疫所治療，也安排11名陰性的移工分散居住，印刷廠則在6月7日停工。

四季紙品公司指出，其餘本國籍員工PCR檢驗報告皆為陰性，因平日僅負責編輯、排版等文書作業，並未與確診者有所接觸，仍持續工作。

新北市勞工局表示，市府已要求公司停工14天，移工宿舍降載分散居住，勞工局除了派雙語人員電話關懷追蹤移工身心狀態，也要求雇主需實施全面消毒，並置備口罩及防護面罩供員工使用，落實各項防疫工作。

(中時 )