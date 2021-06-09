居家防疫，宅食當道！台南市6家星級飯店首度合作，以養生為主軸，推出自家最強明星美食，打造50組限量預購的「府城星級滋補美食包STAY HOME．STAY FULL」六星美味，涵蓋「蒲燒鰻米糕」、「漢方養生雞煲湯」、「粵式煙燻雪花牛」、「懷舊滷豬腳」與「臘味蘿蔔糕」等3菜1湯1主食冷凍組，外加法式經典甜點「老奶奶檸檬磅蛋糕」，適合4至6人享用，在府城掀起防疫新話題。

這6家星級飯店分別是：台南老爺行旅、台南晶英酒店、台南大員皇冠假日酒店、台糖長榮酒店、台南富信大飯店與台南遠東香格里拉飯店。發起人台南老爺行旅總經理唐伯川表示，新冠疫情三級警戒，全島一心、相互支持，身為旅宿業者，除了嚴格做好各項防疫措施，為民眾提供衛生營養的三餐外帶之外，台南市觀光產業聯盟6大飯店更在48小時內創意發想，聯合推出美食便利包，方便民眾在家安心防疫並享受星級美食。

為此，6大星級飯店集結店內中西大廚，以「養生」為概念，從主食到甜點，推出精緻且兼具均衡營養的「府城星級滋補美食包STAY HOME．STAY FULL」3菜1湯1主食冷凍組，外加常溫南法經典「老奶奶磅檸檬蛋糕」，希望提供消費者防疫期間也能在家享用星級飯店的美食。

其中，台南老爺行旅推出台式辦桌不可或缺的「蒲燒鰻米糕」；台南晶英酒店則與醫藥相關學校系產學合作端出粵式「漢方養生雞煲湯」；台南大員皇冠假日酒店為「粵式煙燻雪花牛」；台糖長榮酒店是「懷舊滷豬腳」；台南富信大飯店提供「臘味蘿蔔糕」；台南遠東香格里拉飯店則推出銷售排行榜第一名的甜點「老奶奶檸檬磅蛋糕」。

(中時 )