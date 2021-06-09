美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種比率持續放緩，為讓更多民眾捲起袖子打針，華盛頓州最近再出新招，成人施打疫苗就可獲得一捲免費大麻菸。

法新社報導，位於美國西北的華盛頓州自2012年實施娛樂大麻合法化，如今為了抗疫，凡21歲（含）以上民眾於7月12日前至設有接種站的大麻商店施打疫苗，即可獲得商家免費提供一捲大麻菸。

華盛頓州政府上個月已允許酒吧和其他販酒執照持有者，提供免費酒精飲料給在6週內接種疫苗的成年人。

根據最近衛生部門數據，目前為止，華盛頓州54%成人施打了至少1劑的COVID-19疫苗，比率才剛過半數。

但全美大多地方最近幾週接種疫苗速度卻開始放慢，當局因此紛紛祭出獎勵措施。

包括加州、俄亥俄州等推出疫苗「樂透彩」，以隨機抽選方式送出現金或大學院校獎學金給疫苗接種者。

其他作法還包括發送免費運動賽事門票、機票、啤酒等。而在華盛頓州之前，亞利桑那州的大麻商也已試驗過對接種疫苗的民眾提供免費產品。

(中央社)