台灣本土疫情炸鍋，嫁到日本的「台灣第一名模」林志玲心繫著家鄉，透過「志玲姊姊慈善基金會」隔海捐出價值逾百萬的6座正壓檢疫亭供民眾做篩檢，其中一座設置在新莊輔大醫院，任職該院家醫科的美女醫生許書華，昨（8日）透露在這間正壓檢疫亭篩檢的心得，一個優勢勝過負壓隔離艙！

許書華在臉書PO出一張替民眾篩檢的照片，表示：「這個只看到眼睛的人是我啦！今日支援篩檢站。」她待的這間篩檢站是林志玲捐贈的正壓檢疫亭，「有什麼不同？平平採檢一個上午下來，和我們從負壓隔離艙出來的范醫師擦肩而過，他全身上下已濕透，而我沒有。這個差異就極大了。」她特地感謝林志玲的愛心，拍下篩檢站的外觀，形容其「粉色靜駐在那邊，帶著溫柔的力量。」也感恩來自民間的善心，持續支持著急診室的同仁。

許書華不忘在文中以專業的角度分析篩檢的注意事項，呼籲來篩檢的民眾多加配合醫院急診及在場的醫護和志工，互相尊重與幫忙，「三級延到28號了。持久戰啊各位～～著實考驗大家的心智和耐力～～～黎明來臨前，穩穩在各自的崗位做好該做的事。」

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(中時新聞網)