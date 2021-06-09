全台新冠肺炎疫情嚴峻，鴻海(2317)為保障員工健康和廠區防疫安全，在不排擠社會醫療資源下，自今（9）日起於新北市土城總部虎躍廠試行企業自主快篩，對象為生產、研發及安全或必須分組輪班進入廠區人員，透過每周定期快篩建立保護員工的長期安全防護網。

鴻海在以員工防疫安全為最高原則下，自5月中啟動一系列的防疫措施，特別是工作地位於雙北地區各廠區、及居住地位於雙北地區但在其他縣市工作的同仁，目前已要求工作日全數採居家上班，此次為新北市首家推行自主快篩的企業。

新北市長侯友宜今日親臨視察指導，提供不少建言及勉勵，認為鴻海在企業自主快篩已做到一條龍服務，規畫相當完善。鴻海則感謝中央主管機關及新北市政府相關局處的協助與指導，未來將視疫情發展滾動式調整，逐步擴大快篩規模，提供更多員工安全上班環境。

鴻海表示，台灣現階段防疫管制措施對集團整體營運影響不大，未來將視主管機關公布疫情資訊隨時動態調整。面對疫情持續升溫的長期防疫抗戰，鴻海將盡最大努力，協助政府建構更周全的社區防疫網絡，在防禦病毒第一線盡心力。

(時報資訊)