記憶體需求暢旺帶動，今年(2021年)全球半導體銷售額預估將創下歷史新高紀錄，明年(2022年)半導體銷售額有望續創歷史高。

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，今年全球半導體產值將達約5272億美元，成長19.7%；記憶體產值將成長31.7%，增幅居於第一。

全球經濟活動緩和朝向正常化演進，加上新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散推升宅經濟需求，帶動PC、平板等相關需求攀高，且5G智慧手機比重揚升，加上網路數據通訊量呈現跳躍性增長、雲端服務等基礎設施的設備投資需求上升，激勵記憶體需求，今年(2021年)全球半導體銷售額預估將年增19.7%至5,272.23億美元、遠優於前次(2020年12月)預估的4,694.03億美元(年增8.4%)，年增幅將為2018年來首度達到2位數水準，且年銷售額將遠超過2018年的4,687億美元、創下歷史新高紀錄。

動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應吃緊，產品報價走揚，推升記憶體產值高度成長。2021年記憶體(Memory)銷售額預估將大增31.7%至1,547.82億美元，將遠優於前次預估的年增13.3%

就其他產品別來看，WSTS預期，今年感測器產值將成長22.4%，增幅將居第二；類比IC產值將成長21.7%，增幅居第三；分離式元件與邏輯IC產值將分別成長18.3%及17%。

以區域來看，WSTS預估，亞太地區今年將成長23.5%，是增幅最大的地區；歐洲地區居次，將成長21.1%；日本與美國將分別成長12.7%及11.1%。

展望明年(2022年)情況，WSTS指出，當前非常強勁的半導體需求似乎很難找到會呈現急速走弱的因素，WSTS預期，2022年全球半導體產值可望進一步達5734億美元，將再成長8.8%；記憶體產值將成長17.4%，增幅仍將居於第一。

(時報資訊)