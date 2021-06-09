中央研究院院士陳培哲日前發表國產疫苗言論及辭職等卻遭圍剿，但陳被爆出過去是親綠的人；民進黨立委鄭運鵬說，疫苗是科學性的事情，跟政黨完全無關。

他強調，陳培哲院士是這方面的專家，對解盲實驗的階段曾發表了他個人的言論，而「如果他看到一些相關的資訊，在倫理上，是不應該公開，倘若沒有看到當然就不能武斷」，所以不管說陳的政治傾向是什麼。

民進黨立院黨團今記者會，被問到所謂有綠營人士爆料，陳培哲過去是親綠的人，但是現在跳出來質疑國產疫苗。

鄭運鵬說，其實疫苗的驗證，即使是緊急授權第二階段，也是非常專業，疫苗是打到人體裡面，如果有出任何的後遺症，不管是輕症或重症，政府都要負責任，所以這是指揮中心這一段時間以來一直要求，要拿所有的科學證據跟文件資料。

鄭運鵬說，陳培哲家族裡面，兄弟之間也曾對國產疫苗有些對話，但這都是科學性的事情，跟政黨完全無關，所以陳這樣的一個動作考量為何？陳院士自己必須去面對。

他表示，必須要再說明一次，藍綠並不是疫苗的科學標準，疫苗的科學標準必須要根據專業，在這一點，衛福部會嚴謹把關打在國人身上的每一劑疫苗，也呼籲所有的地方政府跟所有國人，相信疫苗的科學驗證。

(中時 )