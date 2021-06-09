日生最好奇台灣「午休文化」（中平國中提供／戴上容新北傳真）

疫情嚴峻，全台停課不停學，新北市新莊區中平國中學生與日本東京農業大學第三高等學校交流，雙方大談吃喝玩樂的流行文化。日本高中生對台灣「午休文化」感到不可思議，台灣學生則對日本歌曲朗朗上口，雙方都說疫情結束後想要真正見上一面，台日友好從教育做起。

中平國中20名九年級學生在教師指導下，與東京農大第三高等學校以Google Meet進行台日國際交流活動全英語線上交流。會中由中平國中同學在線上為東京學長姐線上導覽學校設施和作息，其中台灣學校「午休時段」，吸引日本學長姐的好奇，日本學生都覺得很不可思議。

東京學長姐問起中平國中學弟妹對日本的了解，及喜歡哪些日本流行文化。中平國中學生尹玟馨抱起吉他，唱起日文歌曲〈打上花火〉；同學林柏竤則說，自己最愛的壽司口味是媽媽自製的豆皮壽司，同學常宇岑還推薦了新莊在地的歌手蔡依林，日本學長姐頻點頭表示認識這位知名歌手。

中平國中表示，此次台日線上交流，雙方採用的語言主要仍是英語，同學劉承昊他平日最愛閱讀英文小說《哈利波特》讀都讀不膩。同學李建緯表示，這次戰戰兢兢地花很多時間準備簡報和練習英文口說，提升不少自我表達的能力，實在令人難忘。

中平國中外籍英語教師Lee還補充南非中學任教的經驗，雙方師生聽嚮往不已，希望有機會到不同國家交流，拓展人生視野；教育局長張明文表示，新北市有許多老師以各種創意方式推動停課不停學，善用線上模式帶領學生體驗國際交流，體驗異國文化拓展學習視野，建立學生們的自信與成就感，就是給孩子最佳的畢業禮物。

(中時 )