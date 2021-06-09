日前有網友在臉書社團「我是善化人」上張貼，新化有17歲確診者趴趴走的消息，引發鄰里居民恐慌。台南市政府警察局9日上午嚴正駁斥是不實訊息，已依法送辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金；另也呼籲民眾假訊息勿亂傳。

新冠肺炎疫情日益嚴峻，卻有網友在臉書社團「我是善化人」公開留言張貼「小心防沒了：新化有小朋友確診17歲、騎車亂跑啊」之訊息，導致善化、新化鄰近地區民眾人心惶惶。

經民眾截圖向衛福部檢舉求證，由中央流行疫情指揮中心認定為不實訊息，函文訴請警方盡速偵辦。台南局政府刑事警察大隊科技犯罪偵查隊獲報，隨即循線查得該臉書網友真實身分，於6月4日通知47歲羅姓男子到案。

羅男稱，當初是好心提醒，才隨手發布在臉書社團中，但疏於查證，造成市民恐慌，深感懊悔。警詢後，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散布不實訊息罪，移送台南地檢署偵辦。

警方呼籲，值此全民防疫戒備期間，民眾從通訊軟體、社群媒體上接收的訊息未必是真實，接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

(中時 )