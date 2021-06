國際巨星李連杰1999年和女星利智再婚,生下大女兒Jane、小女兒Jada,Jane今年4月滿21歲,Jada日前則從高中畢業,今(9日)她曬出高中畢業典禮照,可見她白色短洋裝上身,低胸設計展現出傲人好身材,Jane也現身參加妹妹畢業典禮,李連杰和利智則沒現身照片中。

李連杰與前妻黃秋燕1987年結婚,3年後離婚,兩人育有兩女,再加上李連杰與利智所生兩個女兒,李連杰共有4個女兒,其中他和利智所生的女兒繼承了兩人的明星基因,特別受到外界關注,長女Jane不只外貌突出,學業成績也高人一等,目前正就讀美國哈佛大學。

李連杰小女兒畢業,大女兒也現身。(圖/翻攝自_jadali_ IG)

李連杰和利智早年帶著兩個女兒到新加坡定居,先前李連杰受訪,坦言教育女兒責任都由太太負責,形容利智就是傳說中的「超級虎媽」,女兒未滿一歲就開始聘請老師教育,而Jane也很爭氣,6歲時就是兩屆全國跳舞大賽冠軍,除了會讀書,還熱衷做公益,平時還會跳舞、畫畫、吹長笛、彈鋼琴等,當年她不僅錄取哈佛大學,還得到耶魯大學和普林斯頓大學錄取通知,而李連杰表示對女兒選擇態度自由,不敢給太多意見,「一旦選錯了大學,她會說是我們,所以我叫她們自己選。」最後Jane選念哈佛的文理學識課程。

而Jada從小喜歡音樂,11歲時就曾參加長笛表演,後來選念前總統甘迺迪的高中母校菲利普斯學院(Phillips Academy),據知該校創立於1778年,每年寄宿學生學費費約6萬1千美元,相當171萬台幣。今Jada分享從名校畢業的照片,開心寫下:「four years I won’t ever forget... thank you andover」,粉絲也留言獻上恭喜。

(中時新聞網)