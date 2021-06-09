國際巨星李連杰1999年和女星利智再婚，生下大女兒Jane、小女兒Jada，Jane今年4月滿21歲，Jada日前則從高中畢業，今(9日)她曬出高中畢業典禮照，可見她白色短洋裝上身，低胸設計展現出傲人好身材，Jane也現身參加妹妹畢業典禮，李連杰和利智則沒現身照片中。

李連杰與前妻黃秋燕1987年結婚，3年後離婚，兩人育有兩女，再加上李連杰與利智所生兩個女兒，李連杰共有4個女兒，其中他和利智所生的女兒繼承了兩人的明星基因，特別受到外界關注，長女Jane不只外貌突出，學業成績也高人一等，目前正就讀美國哈佛大學。

李連杰小女兒畢業，大女兒也現身。（圖／翻攝自_jadali_ IG）

李連杰和利智早年帶著兩個女兒到新加坡定居，先前李連杰受訪，坦言教育女兒責任都由太太負責，形容利智就是傳說中的「超級虎媽」，女兒未滿一歲就開始聘請老師教育，而Jane也很爭氣，6歲時就是兩屆全國跳舞大賽冠軍，除了會讀書，還熱衷做公益，平時還會跳舞、畫畫、吹長笛、彈鋼琴等，當年她不僅錄取哈佛大學，還得到耶魯大學和普林斯頓大學錄取通知，而李連杰表示對女兒選擇態度自由，不敢給太多意見，「一旦選錯了大學，她會說是我們，所以我叫她們自己選。」最後Jane選念哈佛的文理學識課程。

而Jada從小喜歡音樂，11歲時就曾參加長笛表演，後來選念前總統甘迺迪的高中母校菲利普斯學院（Phillips Academy），據知該校創立於1778年，每年寄宿學生學費費約6萬1千美元，相當171萬台幣。今Jada分享從名校畢業的照片，開心寫下：「four years I won’t ever forget... thank you andover」，粉絲也留言獻上恭喜。

(中時新聞網)