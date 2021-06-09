新北市長侯友宜表示新北疫苗已經打完，希望能優先供給。行政院長蘇貞昌今日表示，等國產疫苗解盲後再討論。國民黨立委洪孟楷批評蘇貞昌在疫苗取得上卻沒有衝勁，這實在會讓國人感到心寒。

洪孟楷表示，現在最急迫的就是趕快拿到合格的疫苗讓國人早日施打，增加群體免疫力，才能真正解除疫情的威脅。但看到民進黨政府沒有用積極的態度面對，院長號稱「衝衝衝」，但在疫苗取得上卻沒有衝勁，這實在會讓國人感到心寒。

洪孟楷說，新北在這波疫情下衝擊最為嚴重，中央真的應該展現全國一心的態度，如果還要等到解盲結果未知、不一定有足夠效力的國產疫苗才能提供，是否代表中央已經放棄大量購買國際疫苗的途徑？看見地方的需求、聽見人民的請求，這才是現在中央政府應該要做的事情。

洪孟楷呼籲目前佔新北多數席次的民進黨委員共同督促，採購足夠合格疫苗，才能夠協助新北及全台灣早日脫離疫情的災害。

(中時 )