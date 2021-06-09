國民黨立委鄭正鈐質疑，國產疫苗只做到二期臨床實驗，無法證明確效，所以蔡政府只敢大力吹捧「安全性」，卻不敢保證「有效性」。一個「安全性」沒問題，但不知道有沒有效的疫苗，這跟打安慰劑有什麼不同？

鄭正鈐指出，目前獲得國際認證的疫苗，是在三期試驗「期中報告」後，取得各主要國家的緊急授權，而我國產疫苗只做二期試驗，若無法取得國際認證，便無法得到疫苗護照，屆時連國門都踏不出去。

鄭正鈐強調，他支持國產疫苗，但未進行第三期試驗就急著趕上路，蔡政府的揠苗助長，不但是拿國人的健康來賭運氣，也會害得國產疫苗只能賣台灣，喪失國際競爭力。

國民黨立委李貴敏也批評衛福部長陳時中，陳時中在這波疫情爆發前投書英國「金融城早報」（City A.M.）表示，台灣是全球應變疫情成功的國家之一、台灣能幫忙建立全球衛生體系。對比國際重要媒體接連質疑台灣政治防疫，自我吹噓，以致在防疫下半場因疫苗短缺問題而嚴重破功，實在讓人不勝唏噓。

李貴敏質疑，國外的媒宣、廣告可不是吃素的，這些只怕數以千萬計、億計的廣告宣傳經費哪裡來？不都是民脂民膏？只是行銷也必須有所本，也要能經得起考驗。否則，台灣沒有疫苗，需要國外友邦伸出援手的消息一件接一件，對比民進黨瘋狂的大外宣，除貽笑國際外，也讓世界瞧不起台灣。

(中時 )