8日桃園2起確診者相關死亡案件傳出，桃園衛生局長王文彥對此做出說明，其中一案死亡男性有多重慢性病且持續就醫，另一死亡案件為一名80歲婦人並且是確診者家人，並解釋之所以未被匡列，是因確診者表示症狀前3天未接觸家人。

疫情升溫，確診死亡案件頻傳人心惶惶，近日桃園也傳出2起確診者相關死亡案例，王文彥表示，其中一起死亡案例具多重慢性病史且持續就醫，另一起則是一名80歲婦人，且有個確診者的兒子，王文彥解釋，之所以婦人未被匡列，是因為兒子在疫調時明確表示症狀前3天未和婦人有所接觸。

王文彥也指出，目前80歲婦人的死因正在檢驗，且2案的接觸者目前都在居家隔離中；另2日也發生一名急診快篩發現陽性確診案例，王說明，這位患者2日發生車禍自行就醫，經過2間醫院、1間診所，並於6日到長庚醫院時是發現有發燒的，但患者自認為發燒原因應與傷口發炎有關，故被列為沒有症狀。

雖患者自認發燒與疫情無關，但王文彥表示，患者胸部的X光確實有浸潤的現象，並指出目前已匡列的人包括就醫的3間醫療院所，以及患者的家人。

(中時 )