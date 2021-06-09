海山分局設噴霧式防疫門 員警進出駐地更安全

新北市聖翔救援協會及毛姐夫寵物用品公司於今（9）日上午由理事長阮橋本代表，致贈2部噴霧式防疫門給新北市海山警分局，讓在外執勤的員警，回到駐地時，能夠先以噴霧全身消毒，保護必須在外面對各種狀況的基層員警健康，減少傳染風險。

阮橋本表示，近期板橋區疫情嚴峻，看到警察同仁們不畏辛勞，除了維護轄區治安及交通工作，也要協助各項防疫勤務，置身在高風險的環境中，感到十分不捨，因此特地準備了噴霧式防疫門，來為警察同仁們的防疫消毒工作升級，讓大家都能更安心的執勤。

這次裝設的噴霧式防疫門是以遠距離感測，接近時才會噴霧，避免不必要的浪費，而且噴霧覆蓋全面，殺菌快速，也不會造成地面濕滑，可以說是非常理想的消毒設施，直接替進出的人員身上衣著消毒，在疫情期間更能減少傳染風險。

海山分局長李忠萍也提醒員警及民眾，應落實手部清潔衛生，隨時佩戴口罩，並且減少不必要移動、活動或集會，也感謝阮理事長贈送防疫門，讓員警進出時，能透過噴出稀釋過的次氯酸水消毒，多一層保障，繼續為轄區民眾提供最好的警政服務。

(中時 )