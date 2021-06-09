美國在台協會處長酈英傑接受台灣媒體採訪時稱「兩岸關係惡化不是台灣引起的」，對此，大陸國台辦表示，敦促「美國政府和一些人」以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，在台灣問題上明辨是非，謹言慎行。

酈英傑（Brent Christensen）接受《蘋果新聞網》專訪時表示，「兩岸中只有一方每天侵擾對方ADIZ」，兩岸關係惡化是這些行為造成，「兩岸關係惡化不是台灣的錯」。

國台辦今天以發言人馬曉光名義發出書面答記者問，馬曉光說，造成兩岸關係緊張動蕩的根源是民進黨頑固堅持台獨立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，出於政治私利不斷煽動「反中仇中」情緒，挑動兩岸對立對抗，阻撓破壞兩岸正常交流。

他說，當前台灣疫情不斷惡化，民進黨詆毀污衊大陸為幫助台胞應對疫情作出的努力，進一步暴露其謀「獨」本質，兩岸關係發展到今天這個狀態，責任完全在民進黨。

他稱，在抗擊新冠肺炎疫情過程中，陸方盡最大努力為台胞提供幫助，但決不允許民進黨把大陸的善意視為謀獨機遇，決不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。

馬曉光說，敦促美國政府和一些人以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，在台灣問題上明辨是非，謹言慎行，不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，為維護台海和平穩定發揮建設性作用，而不是相反。

(旺報 )