林口市場成立林口熊讚市場買菜網提供宅配服務（區公所提供／戴上容新北傳真）

綠竹筍正鮮甜，為避免民眾端午連假期間前往傳統市場採買造成群聚，成為防疫破口，五股、八里、林口3區公所特別結合五股及八里農會及林口市場，透過各網路平台，讓民眾透過手機、電腦「一指配送」體驗線上宅配服務，不用出門就可以品嘗新鮮清脆的綠竹筍。

五股區長洪崇璉指出，觀音山綠竹筍生長在得天獨厚的沙質壤土，土壤中又夾雜著沉積的火山灰，五股綠竹筍口感細緻清甜，民眾趨之若鶩。今年受到疫情的影響，農民銷售困難，目前五股農會以網路行銷，讓民眾品嚐品質最佳的觀音山綠竹筍，綠竹筍不過水(清洗)就以冷藏宅配，就跟在市場購買的一樣新鮮。

八里區長陳炳仲表示，6月至10月是觀音山竹筍盛產期，往年這個時節正是品嚐綠竹筍的最佳季節，區公所不斷提醒「宅在家、助防疫」，今年特別結合八里區農會透過農會小農電舖訂購宅配到家服務，提供採收後2小時急速預冷，保留如同剛採收後最鮮甜滋味的綠竹筍。

林口區長藍品畯表示，為鼓勵民眾宅配避免外出，林口區公所彙整地區生活百貨、醫療用品及餐飲小吃等215家商家資訊，透過「守護林口大家庭」250家社區共3萬4000住戶，提供給社區民眾知悉，近來再加入林口市場成立的林口熊讚市場買菜網以及知名養心殿外送火鍋等商家，這次並與五股、八里區合作，趁著竹筍季節推出擴大區域合作的力量。

(中時 )