位在竹南科學園區內京鼎精密科技公司9日上午對全體員工展開快篩。（謝明俊攝）

位在竹南科學園區內京鼎精密科技公司9日上午對全體員工展開快篩。（謝明俊攝）

位在竹南科學園區內京鼎精密科技公司9日上午對全體員工展開快篩。（謝明俊攝）

目前有6名外籍移工確診的京鼎精密公司，9日也對全棟大樓人員進行快篩，包括了京鼎本身的430名員工，以及同棟大樓承租廠房的廠商有2家鴻躍及葉成，另有180名員工，共快篩610人，將在1天內完成。

京鼎精密科技公司隸屬於鴻海集團旗下，6日先有1名外籍移工身體不適就醫確診後，另有5名外籍移工因擔心群聚感染，但又因苗栗沒有開放外籍移工快篩站，因而結伴前往新竹科學園區接受快篩陽性後，再經PCR檢測確診。

京鼎精密科技財務長陳鎮福接受媒體採訪時表示，公司獲報後，從7日就開始停工，至9日已停工3天，影響營收約在2至3％左右，但訂單並沒掉，將在復工後全力趕回來。

陳鎮福說，公司獲悉外籍員工確診後，就規畫替全體員工進行快篩，9日上午開始，共快篩610人，將在1天內全部完成。公司部分外籍員工在先前就被匡列篩檢，9日是公司自行採檢，針對本身員工430人施檢。而公司的外籍員工與京元電的外籍員工，並非同1個仲介公司，但因都在同1個生活圈內，難免會有交叉重疊的情況。

(中時 )