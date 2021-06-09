餐飲科技新創iCHEF統計全台灣餐飲業在疫情下的情況指出，台灣餐飲業總產值持續低迷，進入第三級警戒後的三週，每週平均總營業額都不到4月的四成，每週的平均營業額依序為四月份的38％、37％、39％。平均單店營業額維持在4月的四成多，雖然第三週以來有緩和爬升走勢，但依然不到四月週平均的一半。iCHEF共同創辦人程開佑表示，以單月營業額60萬元的店家來說，獲利的最低門檻約原業績的70％，目前可以說是「每天開店每天虧」

程開佑表示，也觀察到一些原歇業店家在發現防疫升級期間可能比預期還長後，出於現金流的考量仍然開店，生意加減做。程開佑建議，餐廳應做好至少六個月的長期抗戰計畫，評估成本和營收後再決定開店的形式。

iCHEF指出，對比新加坡封城八週走勢，台灣總營業額爬升幅度目前仍較小，推測由於第一波警戒原訂5月28日結束，然當週才又宣布再延長兩週，相較於一開始就宣布封城四週，而後又延長至八週的新加坡，餐飲業和消費者在面對長期和短期封城的心態和反應勢必有所不同。

此外，隨著國內第三級警戒再次延長到六月底，推測下三週有可能會反映出更接近新加坡封城期間的走勢，且還會有一些拉回的空間，然後一路持續到第三級警戒結束。 內用方面，第三週僅剩少數城市可以內用，全國內用營業額下降近90％。現場外帶總營業額與四月週相比，連續三週都對比下降六成多：第一週減少65％，第二週進一步下滑67％，但第三週回到減少65％，然以前三週來看，外帶相比於外送等通路仍是總營收最大宗，佔比超過七成。

從外送來看，三級警戒後第二週的成長最高，其中對比成長第一週36％，第二週48％，第三週回到41％。iCHEF指出，外送成長停滯可能有兩個原因，一是餐廳或平台產能限制，二是消費者在面對長期封城的開銷考量。然而，線上外帶持續大幅攀升，到第三週對比成長已成長超過4倍，為接下來值得關注投資的新通路。

但總體而言，由於現場外帶流失的損失太大，因此即便線上外帶與外送有明顯成長，但是整體店外消費依然低於四月水平，同時加以店內消費減少90％，所以整體的營業額依然對比下降60％。

然而，線上外帶在過去三週內成為持續顯著成長的新通路。過去三週內，線上外帶在不損及現場外帶交易量的前提下，本身成長了5倍並持續攀升。雖然目前營收佔比較低，但依然是在此階段值得餐飲業者投入強化的通路。

(工商 )