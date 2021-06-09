9日日股中，航運與半導體類股受到賣壓襲擊，加上擔心下半周將公布的美國通膨數據，將會影響聯準會寬鬆貨幣政策。早盤時，日經收28,868.29點，跌95.27點或0.33%。東證收1,958.3點，也跌4.35 或0.22%。

金融和保險業者走跌，因美國長期公債殖利率下降，其投資組合的未來報酬率堪慮。

因與美國Biogen合製阿茲海默症藥物經美國政府許可，8日漲停作收的衛采，9日可望延續利多漲勢到收盤。同時，日本製藥產業也上漲1.3%。

三井住友DS資產管理認為，日本投資人希望美國將公布的通膨數字不要太高，聯準會應該就會維持既定政策，日股可望因此反彈。目前看來，觀望氣味濃厚，也可見些許獲利了結。

東證指數中，日前曾創超過十年新高股價的航運類股，下跌2.8%跌幅最大。

科技半導體業者Lasertec重挫約 6%，在創歷史新高後，現在已連跌三天。

不過，房地產卻表現最佳，上漲 3.4%。同時，空運也漲約3%，陸運則增1.4%，因為日本正加速疫苗接種率，市場預估不久將重返辦公室辦公，火車與飛機乘客量也將早日回歸正常。

(時報資訊)