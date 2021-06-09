美國電動卡車製造商Lordstown Motors周二提出警告，因為無法解決生產車輛的資金問題，公司在未來一年還能否繼續經營下去是一個「很大的疑問」。

透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併，Lordstown去年風光上市，但迄今仍無法推出備受期待的Endurance電動皮卡。這輛卡車將在俄亥俄州東北部的一座工廠製造，而這座工廠之前為通用汽車所有。

過去一年，已經有數家電動車新創公司透過與SPAC合併的借殼方式上市，以繞開傳統IPO程序的嚴格審查。

根據Lordstown周二向美國證券交易委員會提交的季度文件，該公司認為其目前的現金和約當現金水位，不足以應付商業規模的生產和發售此類車輛。

該公司並表示，基於這些情況，我們能否再繼續經營至少一年，是一個「很大的疑問」。

周二Lordstown股價崩跌16.27%，收在11.22美元，盤後跌近6%。

該公司發言人拒絕對此置評，僅表示已在上個月的財報電話會議上發表聲明。作為Lordstown的少數股權股東，通用汽車亦拒絕發表評論。

Lordstown原本預計在9月底開始生產Endurance電動皮卡，但在5月底發布財報後卻提出警告，稱Endurance今年產量將僅剩下原先目標的一半，其全年生產預測從約2200輛下修至1000輛。Lordstown並表示公司需要額外注資才能執行生產計畫，但也表示無意出售公司。

其執行長伯恩斯（Steve Burns）在法說會上表示，該減產計畫是基於公司未能獲得任何額外資金的假設，一旦獲得注資，公司可望恢復原先的產量預測。

Lordstown尚未量產電動皮卡，因此也尚無營收入帳，其第一季虧損為1.252億美元，相當於每股虧損72美分，超出市場預估的每股虧損28美分。

(時報資訊)