資深媒體人周玉蔻在疫情期間頻頻擅自發布消息，引發外界質疑她是否有衛福部官方「內線消息」。對此，周玉蔻今(9)日在自己主持的網路直播節目中指出，她的「獨家」都是自己認真跑來的，更狠發毒誓，表示「若有衛福部的人發消息給我，我出去給汽車撞死！」對此，資深媒體人朱凱翔近期要開車出門的民眾小心安全，明顯不相信周玉蔻的說法。

外傳周玉蔻能在疫情期間比指揮中心記者會還要早公布消息，是因為有「內線」的緣故；對於這個說法周玉蔻相當不滿，表示自己是一個會跑新聞的人，「我跑新聞不用靠人家餵」，更反嗆那些質疑她的人，「都不知道媒體人周玉蔻有多認真跑新聞」，狠酸當今的新聞人「你們這些年輕、不認真的記者，自己跑不到新聞，就天天說衛福部洩漏消息」，表示以她的專業以及能力，還需要衛福部餵新聞給她嗎？

周玉蔻更在節目中發下毒誓，表示「我的消息若有來自衛福部，有人查到有任何從衛福部取得新聞的證據，我出去就被車撞死！」更強調自己可以連發三次毒誓，「有就出去給車撞死！」

媒體人朱凱翔發文嘲諷周玉蔻，明顯不相信她的說法。(圖翻攝自臉書)

但對這個「毒誓」，朱凱翔明顯是一點也不相信，他在自己的臉書粉專「不演了新聞台」發文呼籲近期有開車出門需求的民眾，要小心駕駛，注意行車安全。

朱凱翔的發文把網友們都逗笑了，在底下留言表示「７月半未到，注意別撞到髒東西」、「不小心就為民除害了」、「撞到她的比較倒楣」、「撞到她的人好倒楣」、「真的很危險」、「謝謝告知訊息，最近還是用走路比較安全」、「別鐵齒，會一語成讖的」、「撞到她的汽車駕駛人可以跟衛福部求償嗎？」

(中時新聞網)