演藝圈除了靠實力，外型也得有足夠的競爭力，華人影視圈流行拍古裝作品，無論俠女還是后妃，古典美人格外夢幻，國際巨星章子怡，就是典型的東方美人範例，在每部電影中，都能演繹各式各樣古典美女的魅力，圈內很難有贏過章子怡，但有一人被眾網友公認不輸章子怡，那就是女星佟麗婭。

2016年電影《奔愛》上映，由章子怡、彭于晏、佟麗婭、周冬雨等主演，可說卡司強大，有影評指出，在這部集結女神、男神的作品中，佟麗婭的亮眼表現不知圈了多少粉，更有不少網友表示佟麗婭論美貌與演技章子怡，章子怡雖身為國際巨星氣場略勝一籌，但佟麗婭的女性魅力，卻更驚艷。

佟麗婭被封為「新疆第一美」。(翻攝自Hello佟麗婭微博)

佟麗婭1983年出生在新疆伊犁察布查爾，有著新疆女孩外型上特有深邃與精緻，她是舞蹈科班出身，曾是新疆歌舞團的舞蹈演員，曼妙身材就是這樣來的，2002年佟麗婭參加「新疆小姐」選美，奪得亞軍，2004年成為中國歌舞團舞蹈演員，2年後被相中演出《新不了情》而入行，2008年接演宮廷劇《母儀天下》，在影視圈嶄露了頭角，之後佟麗婭接演《宮鎖心玉》、《北京愛情故事》等作品，美貌廣為人知，被封為「新疆第一美」，她在2014年以《斷奶》拿下第13屆華鼎獎中國百強電視劇最佳女演員獎，演技實力受到肯定。

佟麗婭具備古典美人的所有條件。(翻攝自Hello佟麗婭微博)

佟麗婭在《宮鎖心玉》中飾演佟素言，也因此劇而與楊冪、唐嫣、劉詩詩被封為四大古裝美女，許多網友認為，佟麗婭擁有瓜子臉、柳眉、大眼睛、挺鼻，還有兩個小酒窩，猶如畫裡走出來一般，她笑起來露出小虎牙，讓她在古典美之外添了些許俏皮可愛，臉蛋根本無懈可擊，是公認的360度無死角美女，即便如今年過30，顏值與魅力仍不減絲毫。

(中時新聞網)