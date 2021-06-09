韓國政府今天正式宣布推進旅遊泡泡（Travel）方案，有限制開放一般觀光，並已與台灣、新加坡、泰國、關島、塞班等防疫狀況良好地區進行初步討論，之後將正式商討具體作法。

韓國國土交通部及文化體育觀光部今天發布新聞稿，宣布在適切防疫規定下重啟國際觀光活動，初期規劃開放完成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種者以團進團出方式進行一般旅遊活動。

國土部及文體部規劃與防疫狀況值得信賴的國家商討、議定旅遊安全區域後，依疫情狀況與防疫當局合作實施，但具體方案仍待與適用對象最終商議。

韓方目前已與台灣、新加坡、泰國、關島及塞班等國家地區表達選定旅遊安全區域的意願，之後將正式協商。

根據新聞稿，開放旅遊泡泡後，將以當地疫情決定直航航班數及搭乘率、觀光客入境人數上限等，依目前討論狀況，整體約安排每週1到2班，若以搭乘率60%計算，最多可允許200多人搭機。

適用對象入境時須提出陰性確認書及接種證明書，入境後再接受PCR篩檢，結果為陰性後可進行觀光行程，途中若出現疑似徵狀須立即通報。

截至今天凌晨零時，韓國累計71萬4384人完成首劑疫苗接種，2萬4750人完成兩劑接種，在全國人口占比4.5%。

韓聯社引述韓國旅行業協會說法預估，若屆時完成接種者中有3成想出國旅遊，海外旅行市場可能恢復至2019年的5成水準。

(中央社)