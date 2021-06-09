中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增275例COVID-19確定病例，其中274例為本土個案，另有1例境外移入個案。確診個案中新增25例死亡。

指揮中心表示，今日新增之274例本土病例，為142例男性、132例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月14日至6月8日。個案分佈以新北市162例最多，其次為臺北市63例，桃園市15例，苗栗縣12例，基隆市10例，彰化縣及南投縣各3例，宜蘭縣2例，臺南市、嘉義市、臺中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市49例中，43例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增25例死亡個案，共計為男性20位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月30日，確診日介於5月17日至6月5日，死亡日介於5月29日至6月7日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案（案12033），為本國籍50多歲男性，5月1日於印度曾有相關症狀，6月7日自印度返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫並採檢送驗，於今日確診。

指揮中心統計，累計739,818例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含717,016例排除)，其中11,968例確診，分別為1,149例境外移入，10,766例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號 (案11069)，累計66例移除為空號。確診個案中333例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

端午假期人流移動，目前已經減低，畢竟人流移動還是會帶來疫情散播風險。副指揮官陳宗彥則表示，目前四天連假退票狀況都有減少，高鐵部分，統計四天連假42000左右，台鐵持續下降到27000。

(中時新聞網)